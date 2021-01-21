Irak’ta intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Reuters'ın aktardığına göre, en az 7 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2021 Perşembe, 11:41
Irak’ta intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var
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Irak'ın başkentinde meydana gelen saldırı da hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu belirtildi. Reuters'ın aktardığına göre, en az 7 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Polis kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Tayaran meydanında kurulan pazar yerinde  meydana gelen intihar saldırısında yaralılanlardan bazılarının durumunun krtik olabileceği aktarıldı.

Saldırı ise henüz bir grup tarafından üstlenilmedi.


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