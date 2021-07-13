Irak’taki hastane yangınında can kaybı yükseliyor

13 Temmuz 2021 Salı, 18:08

Irak’ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde korona virüs hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangının bilançosu artıyor. Zikar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 92’ye yükseldiği bildirildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sonuçlarının 1 hafta içerisinde açıklanacağını duyurmasından dakikalar sonra yeni bir gelişme yaşandı. Nasıriye Soruşturma Mahkemesi, Zikar İl Sağlık Müdürü Saddam el-Tavil dahil 13 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı.

13 İSİM MAHKEMEYE ÇIKARTILDI

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, 13 isim hakkındaki tutuklama kararının Irak Ceza Kanunun 340. maddesi uyarınca çıkarıldığı aktarıldı.Öte yandan geçtiğimiz Nisan ayında başkent Bağdat’ta 82 kişinin ölümüyle sonuçlanan hastane yangınının ardından Sağlık Bakanı Hasan el-Temimi istifa etmişti.



"BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ?"

Irak'ta hastane yangınında 5 yakını ölen Cabiri, "Bu bir organize suçtur. Nasiriye'nin neden bu kadar acı çektiğini bilmiyoruz. Kovid-19 hastalarına ayrılan bölüm tenekeden inşa edilmiş. Bu hastanede acil bölümü ve yangın söndürme cihazı bile yok. Biz insan değil miyiz?" diyerek yetkililere isyan etti

