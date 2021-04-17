İran devlet televizyonu Natanz saldırısının sorumlusunu açıkladı

17 Nisan 2021 Cumartesi, 14:33

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında meydana gelen kazayı 'terör eylemi' olarak nitelendirmişti. İran devlet televizyon kanalından yapılan açıklamada, Natanz'a yönelik saldırının sorumlusunun 43 yaşındaki Reza Karimi olduğu duyuruldu.

Karimi'nin, ülkeden ayrıldığı belirtilen açıklamada, ‘tutuklanması ve ülkeye yasal yollarla dönüşü için gerekli adımlar atılıyor’ denildi.