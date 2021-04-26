İran'da ortalığı karıştıran ses kaydı: Zarif'in hedefinde Süleymani var

26 Nisan 2021 Pazartesi, 12:26

Londra merkezli bir İran kanalı tarafından sızdırılan ses kaydında, yaklaşan seçimler öncesi İran siyasi çevrelerinde keskinleşen kamu rekabetinin gün yüzüne çıktığı vurgulanıyor.

"RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ HALİNDE..."

Ses kaydında, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’in, 2020'nin ilk günlerinde ABD'nin düzenlediği bir insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybeden, Tümgeneral Kasım Süleymani hakkında sarfettiği iğneli yorumlar dikkat çekiyor.

Zarif, Süleymani'nin Rusya ile işbirliği yaparak, İran'ın Suriye iç savaşına müdahalesini hızlandırdığını ve böylelikle nükleer anlaşmayı bozmaya çalıştığını söylüyor.

Zarif kayıtta ayrıca, “Süleymani neredeyse her müzakerede bir taviz vermemi istiyordu. Adeta [Askeri] sahanın başarısı için pazarlık yapıyordum" diyor.

SİYASİ KAVGADA SON PERDE

İran'da iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapan yenilik yanlısı bir molla olan Muhammed Hatemi'nin danışmanı gazeteci Saeed Leylaz tarafından yapılan röportajda Zarif'in, konuşmanın belirli kısımlarının kesilmesini istediği duyuluyor.

Zarif röportajda, "Dışişleri Bakanlığımızın genel yapısı güvenlik temelli. Ülkemizde kendi rolünü vurgulamak için her şeyi güvenliğe dayalı olarak gerçekleştirmekle ilgilenen bir grup var" demişti.

NY Times'ta yer alan habere göre ses kaydı, İran siyasetinde daimi çatışma halinde olan yenilikçiler ve muhafazakarlar arasındaki kavgada son perde.