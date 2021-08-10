İran’da petrokimya tesisinde yangın çıktı
İran’ın Basra Körfezi’nde yer alan Hark adasındaki petrokimya tesisinin yakıt tankında yangın çıktı.
Basra Körfezi’nde yer alan Hark adasındaki petrokimya tesisinin yakıt tankında henüz nedeni bilinmeyen bir yangının çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Hark petrokimya tesisinin yakıt tankında çıkan yangın sonrası yakıt tankları boşaltılırken saatler süren söndürme çalışmaları sonrası yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
İran’ın güneyinde yer alan Basra Körfezi’ndeki Hark petrokimya tesisi petrol ihracatının yapıldığı önemli tesislerden biri olarak kabul ediliyor.
Video Haberler
- Polisi, turist sanan taksicinin şoke olduğu anlar
- Öğle saatlerinde ortaya çıkıyor: Dantel böceği istilası
- Damada 'Bitcoin' taktılar
- Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
- Alevlerden kurtulan yavru sincap yaşam savaşı veriyor
- CHP'li gençlerden Kılıçdaroğlu videosu
- Korkutan gemi yangını söndürüldü
- Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması
- 'Ormanın hayaleti' kamerada!
- Ciddi yan etkileri var! Araştırmalar ortaya çıkardı
En Çok Okunan Haberler
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’
- Soylu ile yurttaşın 'Suriyeliler' tartışması gündem oldu
- DSÖ duyurdu: Yeni salgın paniği
- Ece Üner'in programı için skandal tanıtım
- 'Bu videoyu herkes izlesin!'
- Hadımköy'de kaybolan kızlardan sevindiren haber
- CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması
- Erdoğan'a kötü haber: Oran yüzde 55.3!
- Geldiğine pişman oldu!