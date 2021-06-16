İran'da yenilikçiler ve muhafazakarlar arasındaki yarış kızışıyor

16 Haziran 2021 Çarşamba, 10:11

İran Meclisinden 210 milletvekili, cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimindeki muhafazakar adayları, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi lehine yarıştan çekilmeye davet etti.

Fars Haber Ajansına göre, 210 milletvekili, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla muhafazakar adaylar Muhsin Rızai, Said Celili, Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Ali Rıza Zakani'ye seslendi.

Milletvekilleri, söz konusu 4 adayın, kamuoyu yoklamalarında öne çıkan diğer muhafazakar aday Reisi lehine seçimden çekilmelerini istedi.

Milletvekillerinin açıklamasında, muhafazakarların Reisi'nin adaylığında birleşmesi durumunda seçime katılımın artacağı ve güçlü bir hükümet kurulmasının mümkün olacağı öne sürüldü.

İran Meclisinde çoğunluğunu muhafazakarların oluşturduğu 290 milletvekili bulunuyor.

YENİLİKÇİ ADAY ÇEKİLDİ

İran'da cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan yenilikçi aday Muhsin Mihralizade, cumhurbaşkanlığı seçim yarışından çekildiğini duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mihralizade, 18 Haziran Cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğine dair mektubunu İçişleri Bakanlığına sundu.

Mihralizade'nin yenilikçi kanada yakınlığıyla bilinen diğer aday Abdunnasır Himmeti lehine çekildiği öne sürülüyor.

"AZERİCE YOK, TÜRK DİLİ VAR"

Muhsin Mihralizade, geçtiğimiz günlerde İran'da gerçekleşen bir seçim münazarasında, İran Azerbaycanı’nda konuşulan dili "Azerice" şeklinde tarif eden muhafazakar adaylar Muhsin Rızai ile İbrahim Reisi'ye yönelik gerçekleştirdiği, “Azerice yok, Türk dili var” itirazıyla gündeme gelmişti.