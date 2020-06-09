İran'dan resmi duyuru: 15 milyon kişi koronavirüse yakalanmış olabilir
İran Sağlık Bakanlığı Covid-19 Epidemiyoloji Komitesi Üyesi İhsan Mustafevi, koronavirüs pandemisine yönelik güncel açıklamalarda bulundu. Mustafevi, 15 milyon kişinin enfekte olmuş olabileceğini kaydetti
İran Sağlık Bakanlığı Covid-19 Epidemiyoloji Komitesi Üyesi İhsan Mustafevi, ülkede şu ana kadar 15 milyon kişinin yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmış olabileceğini söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Mustafevi, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında ülkedeki salgın sürecini değerlendirdi.
Tahminlere göre, hastalığın çok daha fazla kişiye bulaşmış olma ihtimalinden söz eden Mustafevi, "Kum, Gilan, İsfahan ve Elburz gibi eyaletlerdeki veriler, nüfusun önemli yüzdesinin salgına yakalandığını gösteriyor" dedi.
‘VİRÜSTEN ÖLÜM ORANI SANILANDAN DAHA AZ OLABİLİR’
Birgün'ün haberine göre Mustafevi, "Eldeki verilere göre, Covid-19'un başladığı andan bu yana ülke nüfusunun 15 milyonu salgına yakalanmış olabilir. Serolojik testlerin hata barındırdığını tekrar vurguluyorum ve serolojik testler henüz tam olarak ilgili makamların onayını almış değil. Yani, sonuçları analiz ederken gerekli hassasiyeti göstermek gerekiyor. Bu verilerin dünyanın diğer bölgelerindeki bazı çalışmalarla benzerlik gösterdiğini de belirtmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Virüsten ölüm oranının sanılanın aksine daha düşük olabileceğine işaret eden doktor Mustafevi, "Yaklaşık 15 milyon kişinin koronavirüse yakalandığını kabul edersek, virüsün ölüm oranı dünyanın ve bizim sandığımızdan çok daha azına tekabül ediyor. Yani daha iyi huylu bir virüs ile karşı karşıya olabiliriz" ifadelerini kullandı.
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