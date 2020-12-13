İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Yanlış anlaşılma giderildi
İran'ın Ankara Büyükelçiliği, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'deki törende okuduğu şiirden sonra iki ülke arasında yaşanan diplomatik krizin ardından, İran ve Türk dışişleri bakanlarının bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu görüşme sonrası yanlış anlaşılmanın giderildiğini duyurdu. Öte yandan, İran Meclisi’ndeki 286 milletvekilinden 225’i, şiir nedeniyle Erdoğan’ı kınayan ortak bir metin yayınladı.
İran'ın Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan ve #kardeşlik etiketiyle paylaşılan açıklamada, "Son zamanlarda yaşanan yanlış anlaşılma giderildi ve taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin önemini vurguladı" ifadeleri yer aldı.
Türkiye Dışişleri Bakanı @MevlutCavusoglu ile İran Dışişleri Bakanı @JZarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde,— Iran Embassy in Turkey (@Iran_in_Turkey) December 12, 2020
son zamanlarda yaşanan yanlış anlaşılma giderildi ve taraflar,iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin önemini vurguladı.#kardeşlik https://t.co/pxcMcfQmLP
İRANLI 225 VEKİLDEN ERDOĞAN'A KINAMA
Öte yandan, İran Meclisi’ndeki 286 milletvekilinden 225’i, Bakü’de okuduğu şiir nedeniyle Erdoğan’ı kınayan ortak bir metin yayınladı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre metinde, "Kendisinden iyi komşuluk, İslam dünyasının birliği, bölgede barış ve istikrarın tesisi beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şaşırtıcı ve beklenmedik ayrılıkçı bir dil kullanmasını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir ve kullandığı ifadeler İran'ın tepkisine neden olmuş. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Derya Örs'ün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtmişti. Türk devlet yetkilileri ise olayın bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu savunarak iddiaları reddetmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Derya Örs'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti. Hatibzade açıklamasında, "Türkiye Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından çağrıldı ve sert kınama kendisine iletildi. İran'ın konuyla ilgili acil izahat beklediği kendisine bildirildi" ifadelerine yer verdi
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Twitter üzerinden paylaşımda bulunarak, "Kimse Erdoğan’a, Bakü’de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri’nin kuzey bölgelerinin İran’ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend de olayın ardından Türk Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve kendisine, Büyükelçi Örs'ün Dışişleri Bakanlığına çağrılması sonrası, çeşitli iddiaların ortaya atılması ve böylece İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyası başlatılmasına yönelik tepkiler dile getirildi.
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