İranlı diplomat yurtdışına kaçmaya çalışırken İstanbul'da tutuklandı
Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin tutuklanan İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Mohammad Reza Nasırzadeh N.'nin, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmasına ilişkin görüntülere ulaşıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, 8 Şubat'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu katına gelen İran Diplomatik Pasaport sahibi Mohammad Reza Nasırzadeh N.'nin, pasaport kontrol noktasında işlem yaptığı görülüyor.
Görüntülerde, Mohammad Reza Nasırzadeh N.'nin, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınması ve ekip otosuna bindirilmesi yer alıyor.
NE OLMUŞTU?
Şişli'de, 14 Kasım 2019'da İranlı Mesut Mevlevi'nin bir otomobilden açılan ateş sonucu öldürülmesiyle ilgili cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K.'nin de aralarında olduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmış, 7 zanlı tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturma dosyasına dahil edilen bilgiler doğrultusunda bir süre önce hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan yakalama kararı çıkarılan ve İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi olduğu öğrenilen Mohammad Reza Nasırzadeh N., İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmış, 9 şubatta tutuklanmıştı.
SAHTE KİMLİK DÜZENLEMİŞTİ
İranlı Mesut Mevlevi, insansız hava araçları konusunda uzmandı. 14 Kasım 2019'da İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden mühendisin cinayeti sorumlularından Ali Esfanjani'ye sahte kimliği düzenleyen isim İran'ın İstanbul Konsolosluğu çalışanlarından Mohammad Reza Nasırzadeh olduğu tespit edildi. Türk yetkililerin İran Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından Nasırzade ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınan Ali Mevlevi cinayetinin sorumlusu olduğu tespit edilen Mohammad Reza Nasırzadeh çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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