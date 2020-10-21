İranlı kadına "başörtüsüz bisiklet sürme" cezası
Necefabad kentinde yaşayan bir kadın başörtüsü olmadan bisiklete bindiği videoyu sosyal medyada paylaştı. İran ajansları ise kadının tutuklandığını duyurdu.
İran’ın resmi devlet ajansı tarafından yapılan açıklamada sosyal medya da başörtüsü takmadan bisiklete binen kadının görüntülerinin yayılmasının ardından tutuklandığı açıklandı. Gerekçe olarak “başörtüsüne hakaret” gösterildi.
Bölgenin valisi Mojataba Raei IRNA haber ajansına yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda bu bölgedeki normları ihlal eden ve İslami örtünmeyi aşağılayan bir kişi tutuklandı” dedi.
Vali tarafından “Kişinin eylemi neden gerçekleştirdiğini bilmiyoruz” açıklaması yapıldı.
DİN ADAMLARINI KIŞKIRTTI SUÇLAMASI
The Guardian’da yer alan habere göre IRNA, kadının “şehrin meydanında başörtüsüz bisiklet sürdüğünü” ve bunun videoya çekildiğini belirterek, Necefabad’da yaşayanların ve din adamlarını kışkırttığını söyledi.
1979 DEVRİMİ VE SONRASI
İran’da 1979 devriminden bu yana İslam hukukuna göre kadınların baş ve boyunlarını örten ayrıca saçlarını gizleyen bir başörtüsü takması gerekiyor. Ancak son 20 yılda Tahran ve diğer büyük şehirlerde yaşayan kadınlar başörtülerini daha esnek bir şekilde bağlıyor.
İran’daki kadınlar ise yasa karşıtı gösterileri uzun zamandır Tahran meydanında düzenliyor.
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