İrem Derici koronavirüse yakalandı
Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İrem Derici koronavirüs testinin pozitif çıktığını Instagram hesabından son şarkısı ‘Senin Hastan’ ile duyurdu.
Derici’nin koronavirüse konuk olduğu ‘Menajerimi Ara’ dizisinde kapmış olabileceği söyleniyor.
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