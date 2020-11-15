İrem Derici koronavirüse yakalandı

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2020 Pazar, 15:47
İrem Derici koronavirüse yakalandı
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İrem Derici koronavirüs testinin pozitif çıktığını Instagram hesabından son şarkısı ‘Senin Hastan’ ile duyurdu.

Derici’nin koronavirüse konuk olduğu ‘Menajerimi Ara’ dizisinde kapmış olabileceği söyleniyor.


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