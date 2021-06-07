İrem Korkmaz, Dünya Judo Şampiyonası'na veda etti

Milli sporcu İrem Korkmaz, Büyükler Dünya Judo Şampiyonası’na veda etti.

DHA
07 Haziran 2021 Pazartesi, 20:14
İrem Korkmaz, Dünya Judo Şampiyonası'na veda etti
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Kadınlar 52 kiloda ülkemizi temsil eden İrem Korkmaz, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası’nın ikinci gününde ilk turu maç yapmadan geçti.

Milli sporcu, ikinci turda İsveçli Fabienne Kocher’e yenilerek şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir tatamiye çıkacak.


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