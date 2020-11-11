Irkçı başkan istifa etti

11 Kasım 2020 Çarşamba, 10:58

Greg Clarke, katıldığı Kültür, Medya ve Sport Komitesi toplantısında, sosyal medya üzerinden siyahi oyunculara yönelik yapılan ırkçı tacizlere ilişkin sorulan soruya verdiği cevapta, siyahi oyunculardan ‘’renkli’’ oyuncular diye bahsetmesi tepkiyle karşılandı. Sky Sports’da yer alan habere göre, komite üyelerinden olan Kevin Brennan Clarke’ın bu söylemi üzerine kullandığı ifade için özür dileyip dilemeyeceğini sorduğunda Clarke; ‘’ İstemeden böyle bir şey söylediysem herkeste özür dilerim. ‘’ yanıtını verdi. Yaşanan olay sonrasında İngiltere Futbol Federasyonu’nundan yapılan açıklamada, Greg Clarke’ın istifasının kabul edildiği açıklandı. Clarke istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, ‘’ Uzun yıllar Amerika’da çalıştığım için bazen kelimeleri yanlış kullanabiliyorum. Ancak söylediğim kelimelerden dolayı herkesten özür dilerim. Futbolumuzun çıkarları her şeyden önemli. Kullanmış olduğum ifadeler, futbolu izleyenler, oynayanlar ve yönetenler için kötü bir ifadeydi. Kullanmış olduğum kelimeden dolayı rahatsız ettiğim herkesten özür dilerim. ‘’ ifadelerini kullandı.

Sky Sports’dan yapılan açıklamada, yeni başkanın şubatta atanacağı ve geçici olarak Peter McCormick’in başkanlık görevini yapacağı belirtildi.