Irkçı ve cinsiyetçi paylaşımlara açıklama: Sağlık müdürlüğü savundu, tabip odası soruşturma açtı
Başhekim Adil Yetiş Sarıhasanoğlu'na ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 'Başhekimimiz hedef gösteriliyor' savunması yaptı. İstanbul Tabip Odası ise Sarıhasanoğlu hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Adil Yetiş Sarıhasanoğlu'na ait olduğu iddia edilen ırkçı ve cinsiyetçi sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekti.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, paylaşımlarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını, ilgili sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı alındığını belirtirken, İstanbul Tabip Odası (İTO) da doktorla ilgili soruşturma açtığını duyurdu.
İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasının devamında şöyle denildi:
"Bugün ulusal basında ve bazı internet sitelerinde İstanbul 112 Avrupa Komuta Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Adil Yetiş Sarıhanoğlu tarafından paylaşılmış gibi gösterilen ve toplum nezdinde Başhekimimizi itibarsızlaştırmayı amaçlayan, haksız isnat ve iftiralar içeren sahte sosyal medya paylaşımları hakkında da hukuki süreç başlatılmıştır. Basında yer alan bu paylaşımlar yukarıda sözü edilen ve hakkında erişim engellenmesi kararı verilen sahte paylaşımlardır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik maksatlı yapılan bu haberlerin kaynağı ile ilgili Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup kamuya hizmet için canla başla çalışmaya devam edeceğimizi bildiririz."
İTO: HEKİM HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu açıklamasında da şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Avrupa Bölgesi Başhekimi Dr. A. İ. S.’na ait olduğu iddia edilen ırkçı ve cinsiyetçi sosyal medya paylaşımları kamuoyunda haklı olarak büyük infiale yol açtı.
İddialarla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası tarafından adı geçen hekim hakkında soruşturma açılmış olup, sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."
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