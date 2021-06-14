Başhekime ait olduğu iddia edilen skandal paylaşımlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Adil Yetiş Sarıhasanoğlu'na ait olduğu iddia edilen ırkçı ve cinsiyetçi sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekti.
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu'na ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımları büyük tepkiye neden oldu.
Twitter üzerinden 2013 ve 2014 yılında paylaşıldığı görülen tweet'lerde Kürtlere ve Alevilere yönelik cinsiyetçi ve ırkçı ifadeler kullanılmış.
Skandal paylaşımlara ait görsellerin ortaya çıkması üzerine sosyal medya kullanıcıları, sözkonusu paylaşımların sahibi olduğu öne sürülen Adil Yetiş Sarıhasanoğlu'na büyük tepki gösterdi. Kullanıcılar İl Sağlık Müdürlüğünden de Sarıhasanoğlu hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığı konusunda açıklama istedi.
Cumhuriyet.com.tr olarak Sarıhasanoğlu'na ulaşıp paylaşımların kendisine ait olup olmadığını ve ne düşündüğünü sormak istedik. Ancak telefonlarımıza cevap alamadık.
Sarıhasanoğlu'nun skandal paylaşımları şöyle:
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