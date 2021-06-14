Oya Ersoy: Adil Yetiş Sarıhasanoğlu derhal görevden alınmalı
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu’na ait olduğu öne sürülen skandal sosyal medya paylaşımları Meclis gündemine taşındı.
HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, sosyal medyada kadınlara yönelik, ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımları olduğu iddia edilen İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu’nu TBMM gündemine taşıdı.
Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığına sunulmak üzere soru önergesi veren Ersoy, "Kadınları hedef alan, ırkçı söylemleri olan Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu derhal görevden alınmalıdır!" çağrısında bulundu.
Ersoy, “Sağlık Bakanlığının resmî sitesinde İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğinde (Avrupa Bölgesi) halen Başhekim olarak görev yaptığı görülen, Adil Yetiş Sarıhasanoğlu'nun görevde olması uluslararası alanda da kabul görmüş Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'na aykırıdır” dedi.
“Kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeleri bulunan bu şahıs, kadın hastalar başta olmak üzere çalışan kadınlara yönelik zaten etik ilkeler çerçevesinde yaklaşmıyordur” diyen Ersoy, Sarıhasanoğlu'nun Bakanlık göreviyle ilişiği kesilerek hakkında gerekli işlemlerin başlatılması çağrısı yaptı.
BAKAN KOCA'YA SORULAR
Ersoy, konuya ilişkin Bakan Koca'nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
1.Sağlık Bakanlığı, özellikle Kürt ve Alevi kadınlara yönelik ırkçı ve cinsiyetçi sosyal medya paylaşımları yapan Başhekim Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu'nu görevden aldı mı?
2.Twitter üzerinden 2013 ve 2014 yılında paylaşıldığı görülen tweet'lerde, kadınlara yönelik, “aşağılama” “cinsiyetçi, ırkçı” tutum sergileyen Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu hakkında o yıllarda herhangi bir soruşturma açmış mıdır? Hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır?
3.Meslek etiği ile uzaktan alakası olmayan, Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu hakkında herhangi bir işlem yapılmaması durumunda, iş yaşamında kadın hastalar ve çalışanlara yönelik bu ırkçı ve cinsiyetçi tutumları tehdit oluşturmayacak mıdır?
4.Sağlık Bakanlığı olarak, Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu’nun “Her hekim, başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere tüm insan hakları belgelerine ve hekimlikle ilgili ortak kurallara uymakla yükümlüdür.” İlkesine aykırı hareket ettiğini düşünüyor musunuz?
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