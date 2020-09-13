"İş arayana iş var" dedi, ortalık karıştı!
Yol Tv muhabirinin Ankara'da yurttaşlara "Evinizde işsiz var mı?" diye sorduğu röportajda bir yurttaşın "iş arayana iş var" sözü tartışmaya neden oldu.
Ankara'nın Ulus semtinde Yol Tv muhabiri, yurttaşlara "Evinizde işsiz var mı?" diye sordu. Röportajlar sırasında bir yurttaşın "iş arayana iş var sözü" tartışma çıkardı. İşte sosyal medyada büyük ilgi gören ve gergin anların yaşandığı o röportaj...
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