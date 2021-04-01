İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne Hakan Aran atandı
Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne Banka'nın Genel Müdür Yardımcısı olan Hakan Aran'ın atanmasına karar verildi.
İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Banka Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Yusuf Ziya Toprak'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesi ve Banka Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben genel müdür olarak atanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
HAKAN ARAN KİMDİR?
Hakan Aran 1968 yılında Hatay’ın Antakya ilçesinde doğdu.
1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Hakan Aran, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme alanında yüksek lisans programını tamamladı.
1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü’nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Hakan Aran, 1999 yılında Bilgi Teknolijeleri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına, 2002 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atandı.
17 Temmuz 2008 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.
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