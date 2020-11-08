İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali bakanlık iddialarını yalanladı
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirileceği yönündeki iddiaları yalanladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrasında bakanlık görevine getirileceği iddia edilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, iddiaları yalanladı.
Linkedin hesabında adına açılan sosyal medya hesaplarındaki açıklamaların doğru olmadığını, Linkedin'den başka sosyal medya bir hesabı bulunmadığını belirten Bali, Bloomberg HT'ye de söz konusu iddiaların gerçek olmadığını söyledi.
En Çok Okunan Haberler
- İstifa o açıklamanın ardından geldi
- Bakan Berat Albayrak istifa etti
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Bu yolla bulaştığı netlik kazandı
- Saray'dan Joe Biden'a yönelik ilk açıklama
- Bakanlığın Twitter hesabında dikkat çeken değişim
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- İstifa o açıklamanın ardından geldi
- Bakan Berat Albayrak istifa etti
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Bu yolla bulaştığı netlik kazandı
- Saray'dan Joe Biden'a yönelik ilk açıklama
- Bakanlığın Twitter hesabında dikkat çeken değişim