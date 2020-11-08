İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali bakanlık iddialarını yalanladı

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2020 Pazar, 22:30
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali bakanlık iddialarını yalanladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrasında bakanlık görevine getirileceği iddia edilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, iddiaları yalanladı.

Linkedin hesabında adına açılan sosyal medya hesaplarındaki açıklamaların doğru olmadığını, Linkedin'den başka sosyal medya bir hesabı bulunmadığını belirten Bali, Bloomberg HT'ye de söz konusu iddiaların gerçek olmadığını söyledi.


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