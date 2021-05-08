İş Bankası'nın yılın birinci çeyreğinde net kârı 1.85 milyar TL

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:46

Türkiye İş Bankası 2021 yılının birinci çeyreğinde net kârı 1.85 milyar TL oldu ve analist beklentilerine göre 1.635 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenen rakamı geride bıraktı.

İş Bankası geçtiğimiz yıl aynı dönemde 1.46 milyar TL net kâr açıklamıştı.

İş Bankası'nın ilk çeyrek net faiz geliri 6.06 milyar TL olurken 2020 yılının aynı döneminde bu rakam 5.76 milyar TL olmuştu. Bankanın birinci çeyrek sonunda kredileri 384.32 milyar TL olurken, 2020 yılı sonunda ise 365.52 milyar TL olarak gerçekleşmişti.