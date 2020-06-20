İş başında olmayan kadın sayısı 1 yılda 5 katına çıktı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), “Covid-19 Döneminde Kadın İşgücünün Görünümü” başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda, koronavirüs döneminde her iki kadından birinin işsiz kaldığı, iş başında olmayan kadın sayısının 1 yılda 5 katına çıktığı vurgulandı.

DİSK-AR, hazırladığı raporda, koronavirüs döneminde kadınların işsiz kalması, düşen kadın istihdamına yer verdi.

Raporda, koronavirüs salgının tüm çalışanları olumsuz etkilediği, kadın çalışanları daha fazla olumsuz etkilediği belirtildi. Mart 2019- Mart 2020 arasında kadın işgücünde yüzde 11, kadın istihdamında yüzde 9 azalma olduğu, koronavirüs döneminde ise genel anlamda kadın işsizlik oranının yüzde 45.3 olarak hesaplandığı vurgulandı.

Rapordan özet bulgular şöyle:

‘KADINLAR ERKEKLERE GÖRE İŞGÜCÜNDEN DAHA FAZLA ÇEKİLDİ’

TÜİK verilerine göre toplam işgücü son bir yılda 2 milyon 235 bin azalarak 32 milyon 339 binden 30 milyon 104 bine geriledi. Bu azalışa cinsiyet bazında bakıldığında kadın işgücünde daha büyük bir daralma söz konusudur. Son bir yılda toplam işgücü yüzde 6,9 ve işgücündeki erkeklerin sayısı yüzde 4,9 azalırken işgücündeki kadınların sayısı yüzde 11,1 oranında azaldı. Kadınlar işgücü piyasasından çekildiler, daha fazla istihdam dışına çıktılar ve iş aramaktan vazgeçtiler.

‘HER DÖRT KADINDAN YALNIZCA 1’İ İSTİHDAMDA’

Mart 2019 ve 2020 arasındaki son bir yıllık dönemde istihdam edilenlerin toplam sayısı 1 milyon 662 bin azalarak 26 milyon 133 bine geriledi. İstihdam edilen erkeklerin sayısı bir yılda 858 bin azalarak 18 milyon 11 bine, kadınların sayısı ise 804 bin azalarak 8 milyon 122 bine geriledi. Son bir yılda istihdam edilenlerin toplam sayısı yüzde 6, istihdam edilen erkeklerin sayısı yüzde 4,5 azalırken istihdam edilen kadınların sayısı ise yüzde 9 azaldı. Kadınların istihdam oranı bir yılda 3 puan azalarak yüzde 28,5’ten yüzde 25,5’e düştü. Böylece çalışma çağındaki her dört kadından sadece biri istihdama katılmış oldu.

‘GENİŞ TANIMLI KADIN İŞSİZ ORANI YÜZDE 45.3’

Kadın işsizliği hem dar hem geniş tanımlı işsizlik türünde erkeklerden daha yüksek seyrediyor. DİSK-AR’ın kullandığı geniş tanımlı işsizlik metoduna göre Mart 2019’da yüzde 27,3 olan kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 32,1’e yükseldi. ILO’nun eşdeğer tam zamanlı istihdam kaybı metodundan yararlanarak hesaplanan Covid-19 etkisiyle revize geniş tanımlı işsizlik oranı ise Mayıs 2020’de genelde yüzde 39,4, erkeklerde yüzde 35,2 ve kadınlarda yüzde 45,3 olarak gerçekleşti.

‘İŞBAŞINDA OLAN KADINLARIN SAYISI 1 YILDA YÜZDE 21 AZALDI’

Covid-19 döneminde kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamalarının yoğunlaşmasıyla birlikte işbaşında olanların sayısında ciddi düşüşler meydana geldi. Mart 2019’da 8 milyon 663 bin olan işbaşındaki kadınların sayısı Mart 2020’de 1 milyon 818 bin azalarak 6 milyon 845 bin oldu. İşbaşında olan kadınların sayısı bir yılda yüzde 21 oranında azaldı.