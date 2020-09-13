İş cinayeti: Üzerine erimiş demir dökülen işçi can verdi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir döküm fabrikasında döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdi.
Olay saat 22.00 sıralarında, Gebze Cumhuriyet Mahallesi Bayramoğlu Caddesi'ndeki bir döküm fabrikasında meydana geldi. Döküm potasının devrilmesi sonucu işçi Niyazi Ak'ın üzerine eriyen demir döküldü.
Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Niyazi Ak, kurtarılamadı.
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