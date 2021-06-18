İş dünyası, iktidarın haftalardır sessiz kaldığı karmaşık ilişkilere yönelik uyarıda bulundu
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Özilhan, son zamanlarda herkesi en çok düşündüren ve kaygılandıran konunun hukuk devleti anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmayacak, karmaşık, karanlık ilişkiler ağının mevcudiyetine ilişkin iddialar olduğunu söyledi.
Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi toplantısını düzenledi. Pandemi nedeniyle çevrimiçi yapılan toplantıda Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan ve Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, ekonomi politikalarından son günlerde Türkiye’nin gündemini meşgul eden siyaset-mafya tartışmalarına, insana hizmet etmeyen yatırımlardan HDP’nin kapatılmasına kadar çeşitli konularda açıklamalar yaptı.
Türkiye’nin 2021 yılı verilerine göre mutluluk sıralamasında son beşte birlik dilim içinde olduğunu belirten Özilhan, “İşsizlik ve enflasyon sorunları altında insanların mutlu olması beklenebilir mi? Geleceğe ilişkin inancımız, umudumuz zayıflıyorsa, bir yerlerde bir terslik var demektir” diye konuştu.
“Evet, verilere göre gayet iyi büyüyoruz” diyen Özilhan, pandemi karşısında izlenen parasal ve kredi genişlemesi sayesinde iyi bir büyüme performansı yakalandığını ama bu büyümenin istihdam yaratmadığını belirtti ve şunları söyledi:
- Esnaf, KOBİ’ler ve iş dünyasının diğer mensupları yüksek enflasyon, TL’nin eriyen değeri ve yüksek faizlerden dertli; geleceğe dönük yapılan hesaplar tutmuyor, yüklü kredi borçlarının geri ödenme zorlukları iş insanlarını düşündürüyor.
- Enflasyonla mücadelede işimiz kolay değil. Sıkı para politikası bir süre daha devam etmeli. Faizleri bir müddet daha düşüremeyeceğiz. Faiz indirimi enflasyon düştükten sonra gündeme gelmeli. Para politikası öngörülebilir şekilde uygulansaydı, işimiz daha kolay olurdu.
- İşsiz olanlar, işsizlikten yakınırken işi olanlar ve emekliler ise hayat pahalılığından dolayı mutsuz. Yüksek enflasyon satın alma gücünü azaltıyor. Tüm bunlar, birlik olmayı zorlaştırıyor.
- Kadınlar için ise fırsat eşitliği sorunları hâlâ devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmiş olmasının, kadına şiddete karşı verilen mücadeleyi kolaylaştırmadığı görüşündeyiz.
KARANLIK ŞÜPHELER GİDERİLSİN
- Hepimizi son zamanlarda en çok düşündüren ve kaygılandıran konu ise hukuk devleti anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmayacak karmaşık, karanlık ilişkiler ağının mevcudiyetine ilişkin iddialar. Bu iddialar, yolsuzluklar, suç örgütleri, siyasi etik, medya etiği, iş etiği gibi başlıkların kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmasına yol açıyor; Bu şüphelerin giderilmesi gerekiyor. Temiz toplum, temiz siyaset için her türlü mücadelenin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yanında olacağız.
GELİR ADALETSİZLİĞİ ARTIYOR
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ise “Uzun zamandır büyümemiz sürdürülebilirlikten uzak, gelir dağılımındaki adaletsizlik artıyor. Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu, kurumsuzlaşmadır” dedi. “Uluslararası alanda derin yalnızlıktan kurtulmalıyız” diyen Kaslowski şunları söyledi:
“Kurumlardaki eriyişin ülkemizin piyasalardaki görünümüne, itibarına ne denli ciddi hasar verdiğini daha iyi görüyoruz. Siyasi partiler demokrasilerin en önemli unsurudur. Parti kapatmalar değil, demokratik kanalları açık tutacak bir yasal altyapı demokratik sistemimizi güçlendirecektir.”
Video Haberler
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
- SADAT ve Onur Gencer hakkında çarpıcı iddia
- Ali Sunal'dan Güldür Güldür skeci hakkında açıklama
- PKK’dan nefret ettiğim için yaptım
- HDP İzmir il binasına saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Veyis Ateş kararını verdi
- Peker'in iddialarının ardından Ateş'ten yeni hamle
- HDP'li Ertuğrul Kürkçü saldırganları açıkladı
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçi hakkında bilgi verdi