İş dünyası, iktidarın haftalardır sessiz kaldığı karmaşık ilişkilere yönelik uyarıda bulundu

18 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi toplantısını düzenledi. Pandemi nedeniyle çevrimiçi yapılan toplantıda Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan ve Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, ekonomi politikalarından son günlerde Türkiye’nin gündemini meşgul eden siyaset-mafya tartışmalarına, insana hizmet etmeyen yatırımlardan HDP’nin kapatılmasına kadar çeşitli konularda açıklamalar yaptı.

Türkiye’nin 2021 yılı verilerine göre mutluluk sıralamasında son beşte birlik dilim içinde olduğunu belirten Özilhan, “İşsizlik ve enflasyon sorunları altında insanların mutlu olması beklenebilir mi? Geleceğe ilişkin inancımız, umudumuz zayıflıyorsa, bir yerlerde bir terslik var demektir” diye konuştu.

“Evet, verilere göre gayet iyi büyüyoruz” diyen Özilhan, pandemi karşısında izlenen parasal ve kredi genişlemesi sayesinde iyi bir büyüme performansı yakalandığını ama bu büyümenin istihdam yaratmadığını belirtti ve şunları söyledi:

Esnaf, KOBİ’ler ve iş dünyasının diğer mensupları yüksek enflasyon, TL’nin eriyen değeri ve yüksek faizlerden dertli; geleceğe dönük yapılan hesaplar tutmuyor, yüklü kredi borçlarının geri ödenme zorlukları iş insanlarını düşündürüyor.

Enflasyonla mücadelede işimiz kolay değil. Sıkı para politikası bir süre daha devam etmeli. Faizleri bir müddet daha düşüremeyeceğiz. Faiz indirimi enflasyon düştükten sonra gündeme gelmeli. Para politikası öngörülebilir şekilde uygulansaydı, işimiz daha kolay olurdu.

İşsiz olanlar, işsizlikten yakınırken işi olanlar ve emekliler ise hayat pahalılığından dolayı mutsuz. Yüksek enflasyon satın alma gücünü azaltıyor. Tüm bunlar, birlik olmayı zorlaştırıyor.

Kadınlar için ise fırsat eşitliği sorunları hâlâ devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmiş olmasının, kadına şiddete karşı verilen mücadeleyi kolaylaştırmadığı görüşündeyiz.

KARANLIK ŞÜPHELER GİDERİLSİN

Hepimizi son zamanlarda en çok düşündüren ve kaygılandıran konu ise hukuk devleti anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmayacak karmaşık, karanlık ilişkiler ağının mevcudiyetine ilişkin iddialar. Bu iddialar, yolsuzluklar, suç örgütleri, siyasi etik, medya etiği, iş etiği gibi başlıkların kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmasına yol açıyor; Bu şüphelerin giderilmesi gerekiyor. Temiz toplum, temiz siyaset için her türlü mücadelenin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yanında olacağız.

GELİR ADALETSİZLİĞİ ARTIYOR

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ise “Uzun zamandır büyümemiz sürdürülebilirlikten uzak, gelir dağılımındaki adaletsizlik artıyor. Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu, kurumsuzlaşmadır” dedi. “Uluslararası alanda derin yalnızlıktan kurtulmalıyız” diyen Kaslowski şunları söyledi:

“Kurumlardaki eriyişin ülkemizin piyasalardaki görünümüne, itibarına ne denli ciddi hasar verdiğini daha iyi görüyoruz. Siyasi partiler demokrasilerin en önemli unsurudur. Parti kapatmalar değil, demokratik kanalları açık tutacak bir yasal altyapı demokratik sistemimizi güçlendirecektir.”