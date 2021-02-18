İş dünyasının en büyük korkusu “iş kesintisi” ve “salgın”

18 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS ) tarafından periyodik olarak düzenlenen “Allianz Risk Barometresi” anketinin 10’uncusu, küresel iş dünyasının risk algısını dikkat çekici şekilde değiştirdi.

Ankete göre iş dünyasının önündeki en büyük risk, yüzde 41 ile “iş kesintisi” oldu. Bu risk, geçen yıl yüzde 37 ile ikinci sıradaydı. Geçen yılın 17’ncisi “salgın” ise bu yıl yüzde 40 ile ikinci sıraya sıçradı. Ayrıca salgın, 2021 yılı ile birlikte 16 ülkede bir numaralı risk olarak gösterildi. Raporda Covid-19’a paralel olarak iş kesintisi, salgın ve siber saldırı riskinin birbiri ile bağlantısına vurgu da yapıldı.

AGCS Üst Yöneticisi (CEO) Joachim Müller, koronavirüs salgınının işletmelerin zorlu olaylara hazırlıklı olması ve hayatta kalabilmesi için risk ve iş sürekliliği yönetiminin daha da gelişmesi gerektiğini hatırlatan bir gösterge olduğunu belirtti. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan da “Günümüzde risk algısı, riske yönelik önlemler ve aksiyonlar değişim içerisinde” dedi.