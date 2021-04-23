İş dünyasını sarsan olay: İş insanı kızını katletti

23 Nisan 2021 Cuma, 09:03

İstanbul Bahçeşehir'de, önceki gün meydana gelen olayda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu iş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürdü.

CANSIZ BEDENLERİ EVE GELEN EŞİ BULDU

6 sayfalık mektup bırakan Yılmaz daha sonra tabancayla intihar etti. Eve gelen Cüneyt Yılmaz'ın öğretmen eşi Serap Yılmaz kızı ve kocasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Polisin incelemesinin ardından baba ve kızının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yakınları tarafından cenazeleri alınan baba ve kızı, Büyükçekmece'de toprağa verildi.

YAZDIĞI MEKTUPTA EŞİNİ SUÇLADI

Yılmaz'ın intihar öncesinde yazdığı 6 sayfalık mektup ise incelemeye alındı. Cüneyt Yılmaz'ın mektupta eşinin kendisini aldattığını öne sürüp, "Bu olayın tek sorumlusu eşimdir" yazdığı öğrenildi.