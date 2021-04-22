Kanal D Ana Haber'de 'siyasi gerekçelerle' görevden alma iddiası
Kanal D Ana Haber Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna yeni bir ismin geçtiği iddia edildi.
Kanal D Ana Haber Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda oturan Mustafa Aşçıoğlu'nun görevine son verildiği iddia edildi. Aşçıoğlu'nun yerine bu görevi CNN Türk'te Haber Müdürü olarak görev yapan Onur Tan'ın yürüteceği bilgisine yer verildi.
GEREKÇE 'SİYASİ HABERLER' İDDİASI
Medya Radar'ın aktardığı kulis bilgilerine göre; değişikliğin habercisi Kanal D Ana Haber Ankara Temsilciliği'ne Zafer Şahin'in atanması oldu.
İddiaya göre, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan iktidara yakın Takvim gazetesinin Ankara Temsilciliği görevinden bu göreve atanan Zafer Şahin, bir süredir Kanal D Ana Haber'in muhalefete dair haberlerine müdahale etmeye başladı.
İktidarın bu haberlerden rahatsız olduğunu gerekçe gösteren Şahin, CHP ve İyi Parti'nin basın açıklamalarının ve Kılıçdaroğlu ile Akşener'in grup konuşmalarının verilmesine karşı çıktı.
Habere göre, Zafer Şahin ile Kanal D Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Aşçıoğlu arasında yaşanan bu gerilim Aşçıoğlu'nun görevden alınmasına neden oldu.
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