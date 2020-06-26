İş dünyasının salgınla ilgili kaygıları büyüyor

26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

KPMG Türkiye’nin ilkini nisan ayında yaptığı “Covid-19 Etki Araştırması”nın ikincisiyle ilgili sonuçlar, salgının iş dünyası üzerindeki etkilerinin genel anlamda arttığını ortaya koydu:

- Covid-19’un etkilerinin altı aydan fazla süreceğini düşünenlerin oranı nisanda yüzde 75 iken mayısta yüzde 86’ya yükseldi. Katılımcıların yüzde 57’si de bir yıldan önce bu etkinin azalmayacağını düşünüyor. Bu oran nisanda yüzde 35’ti.

TÜRKİYE KÜÇÜLECEK

- Salgının Türkiye ekonomisini yüksek derece etkilediği görüşünde olanların oranı ise nisanda yüzde 88 iken mayısta yüzde 79’a geriledi. Bu öngörüdeki en büyük düşüş KOBİ’lerde yaşandı. İlk ankette KOBİ’lerin yüzde 89’u “yüksek etki” derken ikinci ankette bu oran yüzde 67’ye geriledi. Büyük işletmelerde de yüzde 87’den yüzde 71’e düşüş var.

- Ancak nisan ayında ankete katılanların yüzde 81’i ekonomide en az yüzde 3 daralma öngörürken bu mayısta yüzde 98’e çıktı. Yüzde 6’dan fazla daralma bekleyenlerin oranı da yüzde 29’dan yüzde 41’e yükseldi.

- Yine ankete katılanların yüzde 98’den fazlası işsizliğin artacağı beklentisinde olduğunu belirtti. Yüzde 96’lık bir kesim ise bütçe açığının artmasını bekliyor.

- Anket katılımcılarının yüzde 82’si şirketlerinin 2020 cirolarında düşüş bekliyor. Turizm, inşaat/altyapı/gayrimenkul ve perakende sektöründe en az dört kişiden biri, yüzde 20 ve üzeri ciro düşüşü bekliyor.

KRİZ YÖNETİMİ ZOR

Kriz yönetimi olgunluğunun yetersizliğine dikkat çeken KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Danışmanlık Lideri Serkan Ercin, şirketlerin hasar tespitine başladığını belirterek “Pandemiyle mücadele sürecinde şirketler ilk şok etkisini üzerlerinden atıyor, fakat yine de şirketlerin krizi yönetmekte zorlandığı görülüyor” dedi.