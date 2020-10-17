İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdü
Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir madende işletme müdürü olan Tuncay Çelik (43), uğradığı bıçaklı saldırıda öldü. Çelik'in katil zanlısı olarak iş başvurusu için gelen Gökhan A., gözaltına alındı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Soma'da özel bir madende işletme müdürü olan Tuncay Çelik, iddiaya göre, iş başvurusu yapan Gökhan A. (27) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan A., yanında bulunan bıçakla Çelik'i göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Gökhan A., polis tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Bodrum'da dikkat çeken buluşma
- Son seçim anketinde Cumhur İttifakı eridi!
- Koca, koronavirüs salgınında riskli 5 ili açıkladı
- AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Barış Atay'dan Koca'ya sert tepki
- Fatih Portakal istifasıyla ilgili iddiaları yanıtladı!
- Aliyev, A Haber’i ters köşe yaptı
- Covid-19 aşısı için tarih verdi
- Yargı Didişmesi
- DSÖ, Covid-19 tedavisinde tek etkili ilacı açıkladı
Video Haberler
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
- Denizde bulduğu para dolu çantayı sahibine gönderdi
- Antalya'da şoke eden kuyumcu soygunu!
- Yer: Kayseri... İnşallah ölürsün'
- Beyoğlu'nda kavga ölümle bitti
- Akşener açıkladı: 1 milyon dolar para verseler...
En Çok Okunan Haberler
- Bodrum'da dikkat çeken buluşma
- Son seçim anketinde Cumhur İttifakı eridi!
- Koca, koronavirüs salgınında riskli 5 ili açıkladı
- AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Barış Atay'dan Koca'ya sert tepki
- Fatih Portakal istifasıyla ilgili iddiaları yanıtladı!
- Aliyev, A Haber’i ters köşe yaptı
- Covid-19 aşısı için tarih verdi
- Yargı Didişmesi
- DSÖ, Covid-19 tedavisinde tek etkili ilacı açıkladı