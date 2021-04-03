İş hayatı ve çevreyle iletişim hızlanıyor

03 Nisan 2021 Cumartesi, 16:10

Bugün zihinsel meşguliyetlerimiz fazla olabilir, yanlış anlaşılmalara ve haddini aşan konuşmalara dikkat etmeliyiz. Yarın koç burcuna geçecek olan iletişim gezegeni Merkür bugün bitirdiği burcun son derecesinde bulunuyor. Astrolojide aneretik derece olarak bilinen bir burcun son derecesi, bazen sorunlu çalışabilir. Bugün söylenenlere, haberlere ve trafikte dalgınlıklara dikkat etmek gerekebilir. Abartılı konuşmaların ve ayakları yere basmayan fikirlerin havada uçacağı bir gün olabilir.

Yarın itibarıyla Merkür koç burcuna girecek ve herşey hızlanacak. Bağlantı kuran Merkür, hem insanları hem de mekânları birbirine bağlar. Aktif bir dönemin başladığı için, iş hayatının hızlanacağından bahsedebiliriz.

Bu hafta gençlerin ya da çocukların aileleriyle birlikteliklerini ilgilendiren kararlar alınabilir, çocuk yaşta evliliğe karşıt yaptırımlar ve düzenlemeler getirilebilir. Gençlerimizi konuşacak ve ülkece çocuk gelişimini odağımıza alacak olabiliriz.

KOÇ:

Merkür'ün burcunuza girişiyle birlikte beklenen haberler geliyor. Hayatınız biraz hızlanıyor ve seyahat etmek durumunda kalıyor olabilirsiniz. İşlerin yoğunlaşarak kucağınıza düştüğü günler olacaktır, hassas bünyenize dikkat etmelisiniz. Kiracı ve çalışanlarla sözleşmeler yapabilir, yoksa bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Bu hafta misafirleriniz fazla olabilir.

BOĞA:

Yeni başlayan girişimleriniz için verdiğiniz değerin karşılığını aldım mı diye sorguluyor olabilirsiniz. Değer yaratmak için biraz daha görünür olmak ve sahneye çıkmak gerekiyor olabilir fakat bu dönemde bunu yapmak sizi zorlayabilir. Çocuklarınız ile ilgili işlerinizin belirsizliğinin düzelmesi için biraz daha zaman gerekiyor.

İKİZLER:

Bir yolunu bulup gezenler de bu hafta ikizler var. Sosyal çevrenizin genişleyeceği ve evinizi çevrenize açacağınız zamanlar olacak. Aile bireylerinizle çevrenizi bir araya getirebilirsiniz. Geleceğinizi şekillendiren önemli kararlar ile ilgili ebeveynlerinizden destek göreceksiniz. Uzun vadeli hedefleriniz ile ilgili yazışmalar yapabilir, bilgi toplayabilirsiniz.

YENGEÇ:

Bu hafta sakladığınız bir şey yada sizden saklanan bir şey ortalığa dökülebilir. Merkür, iletişimi sever fakat ağzı olan konuşuyor hissiyatı bırakabilir sizde. İşverenlerinizle konuşmalar yapabilir, iş konularında bağlantılar kurabilirsiniz. Önünüzde iş için bol seyahat edeceğiniz zamanlar var görünüyor. Akraba gündemlerinizin yoğun olabileceği bir hafta.

ASLAN:

Bunalan aslanlar, arkadaşlarıyla bir yolunu bulup yollara düşecek olabilir. Eğitim almak için çevrenizden destek alabilir, kaynak bulabilirsiniz. Değerinizin, kıymetinizin bilinmesi ile ilgili sınavlardan geçebilir böyle zamanlarda bir bilene danışmak isteyebilirsiniz. Uzun vadede size değer katacak bir eğitime katılacaksınız.

BAŞAK:

Merkür geçişi kendinizle ve işinizle alakalı değişmesi gereken çok fazla konu olduğundan bahsediyor. Bu dönemde değişmesine ayak dirediğiniz çoğu konuda minik krizlere çekilebilir, çevrenizin kaynaklarını kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlık prosedürleri ve operasyonlar için ideal zamanlar.

TERAZİ:

Merkür ilişkilerinizi hızlandırıyor ve bu dönemde fazla konuşan insanlara denk gelmenizi sağlıyor. Eş tarafından çevrenizle ve akrabalarla aynı zeminde buluşamıyor olabilirsiniz. İletişim trafiğinin arttığı bu günlerde bir sıkıntı ya da üzüntünüz ile ilgili danışmanlık alabilir ya da bu konuyu çevrenize anlatabilirsiniz.

AKREP:

İşinizle ilgili bir konuda sosyal çevrenizden ya da ailenizin kaynaklarından destek alabilirsiniz. Bu dönemde yeni çalışanlar ya da çalışma arkadaşlarınız olabilir. Günlük rutinleriniz hızlanırken, gün içinde çok fazla yer değiştirmeniz gerekebilir. Evcil hayvanların ve kiracıların kriz çıkardığı zamanlar olabilir.

YAY:

İlişki anlamında güzel günlerden geçiyor, birlikteliğinizde cesaretle yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz. Ebeveynlerinizin çocuk gibi davranmasının sebebi birazda siz olabilirsiniz. Yazdığınız, konuştuğunuz, hazırladığınız işlerin daha görünür olacağı zamanlar geldi. Sevdiklerinizle kısa bir seyahate çıkabilirsiniz.

OĞLAK:

Bu dönemde çok fazla akraba ziyareti alabilirsiniz, herkes sizin eve uğruyor olacak. İşi eve getiremeyenlerden iseniz bu dönemde evden çalışma fırsatları yakalayacaksınız. Reklam, basın-yayın işlerinizi merkezinize alabilir, ev ve taşınmazlar için online satış kanallarından destek alabilirsiniz.

KOVA:

Bu hafta beklediğiniz haberleri alacak ve iletişim kuramadığınız mecralarla diyaloğa girecek olabilirsiniz. Akraba ve yakın çevre gündeminizin, lafın, sözün dedikokunun bol olduğu bir zaman dilimi var önünüzde. Yaratıcılığınızı kaleme dökebilir, çocukların evrak işleri ya da eğitim konularıyla ilgili işlerinizi önceliklendirebilirsiniz.

BALIK:

Bu dönemde konuşmaktan ve söyleyemediklerinizi ifade etmekten en fazla faydayı gören siz olacaksınız. Ticaret ile ilgilenenler için çok karlı günler olabilir. Aileden ve eşten destek görmek ve faydalanabilmek için ideal bir gökyüzü oluşurken, birliktelik ve ortaklıklarınız için yatırım yapmanız gerekebilir.