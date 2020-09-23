İş makineleri Munzur’da

23 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Munzur Gözeleri’nin 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde olduğunu hatırlatan Dersim Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, “İş makineleri ile 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde inşaat çalışması yürütülmesi Gözelerin jeolojisine, peyzajına ve yaban hayatı faunasına menfi etki eder... Projenin derhal sonlandırılması gerekmektedir. Dünya Kültürel ve Doğal Mirası’nın Korunması Sözleşmesi’ne göre korunması gereken bir sahada bu tip faaliyetler hukuken yasaktır” dedi.

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Genel Başkanı Ali Haydar Ben de “Yapılan bilimsel açıklamalarda en ufak bir titreşimin dahi kırık fay hattından çıkan suyun yatağını değiştirebileceğinin belirtilmesine karşın yapılan bu çalışma yöntemi sermayenin ilerleyen süreçlerde Munzur Gözleri’nde nasıl bir tahribat yaratacağının önemli bir göstergesidir” diye konuştu.

KONTROLLÜ OLMALI

Yapılaşma ve yoğun insan baskısından arındırılarak kontrollü bir şekilde insan etkileşimine açılması gereken Munzur Gözeleri’nin mevcut projeyle korunmasız bir hale geleceğini kaydeden Ben, “Bilimsel veriler dışında yapılan her müdahale, proje sit alanlarının korunmasını imkânsız hale getireceği gibi diğer müdahale ve yapılaşmaların da önünü açacaktır. Buradan bir kez daha yetkililere sesleniyoruz. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verilerek projenin durdurulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.