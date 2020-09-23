İş makineleri Munzur’da
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan ve Alevilerin kutsal mekânlarından olan Munzur Gözeleri için bölge halkına ve sivil toplum kuruluşlarına danışılmadan hazırlanan peyzaj projesi tepkilere rağmen devam ederken, alana önceki gün ‘sit alanına kesinlikle girmeyecek’ denmesine rağmen iş makineleri getirildi. Çevre örgütleri projenin bir an önce durdurulmasını istedi.
Munzur Gözeleri’nin 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde olduğunu hatırlatan Dersim Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, “İş makineleri ile 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde inşaat çalışması yürütülmesi Gözelerin jeolojisine, peyzajına ve yaban hayatı faunasına menfi etki eder... Projenin derhal sonlandırılması gerekmektedir. Dünya Kültürel ve Doğal Mirası’nın Korunması Sözleşmesi’ne göre korunması gereken bir sahada bu tip faaliyetler hukuken yasaktır” dedi.
Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Genel Başkanı Ali Haydar Ben de “Yapılan bilimsel açıklamalarda en ufak bir titreşimin dahi kırık fay hattından çıkan suyun yatağını değiştirebileceğinin belirtilmesine karşın yapılan bu çalışma yöntemi sermayenin ilerleyen süreçlerde Munzur Gözleri’nde nasıl bir tahribat yaratacağının önemli bir göstergesidir” diye konuştu.
KONTROLLÜ OLMALI
Yapılaşma ve yoğun insan baskısından arındırılarak kontrollü bir şekilde insan etkileşimine açılması gereken Munzur Gözeleri’nin mevcut projeyle korunmasız bir hale geleceğini kaydeden Ben, “Bilimsel veriler dışında yapılan her müdahale, proje sit alanlarının korunmasını imkânsız hale getireceği gibi diğer müdahale ve yapılaşmaların da önünü açacaktır. Buradan bir kez daha yetkililere sesleniyoruz. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verilerek projenin durdurulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- Dilipak’ın eşinden isyan: Bizi karalayan AK kadınlar...
- Turkuvaz, Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı
- Ünlü'den 'gözaltı' açıklaması
- MEB, çocukları İsmailağa Tarikatı'nın elinden alamadı
- Kılıçdaroğlu ziyaret etti, MHP yine durmadı
- AKP’nin (ve Erdoğan’ın) önünde ‘kalan’ olasılıklar…
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
Video Haberler
- Bu köpeğin en büyük zevki sörf yapmak
- Dev dalgalar araçları böyle yuttu
- Otobüste dehşet anları! Maske tartışmasında kan aktı
- Kulağından gelen garip sesin sebebi şoke etti
- Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
- Sağlıkçılar şiddete karşı yürüdüler
- Antalya’da düşündüren kuyruk
- İnsanların yardım çığlıklarını nasıl duyacağız?
- Araç muayenesi yaptıracaklara önemli uyarı
- Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- Dilipak’ın eşinden isyan: Bizi karalayan AK kadınlar...
- Turkuvaz, Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı
- Ünlü'den 'gözaltı' açıklaması
- MEB, çocukları İsmailağa Tarikatı'nın elinden alamadı
- Kılıçdaroğlu ziyaret etti, MHP yine durmadı
- AKP’nin (ve Erdoğan’ın) önünde ‘kalan’ olasılıklar…
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!