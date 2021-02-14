İş makinesi TCDD sahasına girdi, rayların altı boşaldı: Faciadan dönüldü

14 Şubat 2021 Pazar, 03:30

Zonguldak Belediyesi’nin Kapuz Plajı bölgesinde yaptığı çalışmalarda TCDD sahasına girildiği için rayların altında boşluklar oluştuğu ve bu boşlukların kaymalara neden olduğu belirtildi. TCDD yetkilileri tarafından bu durum son anda fark edildi. Tren seferleri durduruldu. TBMM ve Sayıştay Başkanlığı’na başvuran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay denetçilerini ve bilirkişileri göreve çağırdı.

Yavuzyılmaz, Sayıştay’a verdiği dilekçede, “Oldukça işlek ve merkez ile İnağzı ve Kilimli başta olmak üzere bazı diğer ilçeleri de birbirine bağlayan Kapuz caddesi ile Kapuz Plajı mahalleleri arasında, il belediyesi tarafından herhangi bir resmi levha veya inşaat çalışmasına ilişkin Kamu İhale Mevzuatı’nın öngördüğü resmi şantiye ve açıklayıcı tabelalar konulmadan, il belediyesi ve/veya il belediyesinin sorumluluğu altında yüklenici firma tarafından bazı çalışmalar yapılmış.

Mühendislik ve bilimsel tabanlı esaslardan uzak ve de resmi uyulması gereken kurallara uyulmaksızın yapılan bu çalışmalar sırasında, TCDD sahasına da girilmiş. Rayların altında boşluklar oluşmasına, dolgunun kaymasına ve çökmesine ve bu nedenle de seferlerin aksamasına ve hayati tehlikenin oluşmasına, ayrıca nakli sağlanamayan sınai ham maddelerin de ilgili kamu imtiyazı sahibi işletmelere ulaştırılamamasına neden olarak ayrıca bir kamu zararına sebebiyet verildiği bildirilmektedir’’ ifadelerini kullandı.

Dilekçede, 25 kişinin öldüğü Çorlu tren faciası da anımsatılarak özetle “Oluşan risklerin, hasarın ve zararın tespiti, yapılacak tamiratın kontrolü, sorumlularla ilgili idari ve adli işlem yapılması” talep edildi.