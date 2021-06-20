İş Sanat’ın ‘unutulmaz’ sezonu

20 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Pandemi dönemi kültür sanat kurumlarının da bugüne kadar karşılaşmadıkları bir sınav vermelerine neden oldu. Bazı kültür kurumları etkinliklerini ertelemek durumunda kaldı. Bazıları vaka sayılarına ve genelgelere göre fiziksel gösterimlerini sürdürmeye çalıştı. Kimisi “hibrit” denilen, hem fiziksel hem de dijital ortamda izleyicileriyle buluştu. Hangi şekilde olursa olsun, kurumların belki uzun yıllara yayılacak olan dijitalleşme adımları pandemi nedeniyle hız kazandı.

İş Sanat, belki de en doğru kararı verip, 21. sezonunun tamamını çevrimiçi ortamda yayımlamayı tercih etti. Anlamlı bir başlıkla “Dayanışma ve Umut Sezonu” adını verdikleri sezonda çoğunluğu İş Sanat sahnesine konuk olan sanatçıların etkinlikleri çevrimiçi ortamda ve ücretsiz olarak izleyiciyle buluştu.

Kişisel olarak örneğine çok fazla rastlanmayan “İş Sanat Okuma Tiyatrosu”, “Provadan İzle” ve “Yazarın Sesinden” gibi etkileyici içerikler 7 milyondan fazla izlendi.

Telif anlaşmaları nedeniyle bazı konser ve içerikler sezon boyunca duyurulduğu gibi 31 Mayıs itibarıyla yayından kaldırıldı. Ancak başta klasik müzik konserleri olmak üzere birçok içerik yıl sonuna kadar İş Sanat YouTube kanalında ve internet sitesinde izlenebilecek.

Biz de sezonu İş Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç ile konuştuk.

Sezon açılırken sadece çevrimiçi etkinliklerin izleyiciyle buluşacağını açıklamak zannediyorum ki doğru tercih oldu. Karar nasıl alınmıştı? Sezon nasıl geçti sizin için?

Dünya Sağlık Örgütü’nün geçen mart ayında pandemi ilan etmesiyle 20. sezonumuzu yarısında tamamlamak zorunda kalmıştık. Herkesin evlere kapandığı o süreçte insanlara destek moral olmak amacıyla Evde Sanat Zamanı adlı bir projeyi hayata geçirmiştik. Mart ayının ortasında başlayan ve 73 gün süren o yolculukta kültür ve sanat etkinliklerinin dijital platformlarda da var olması üzerine belirli bir deneyim elde ettik. Haziran ayından itibaren konser salonumuzu seyircilerimize açmanın metotları üzerine çeşitli senaryolar çalıştıktan sonra gidişat bize dijital bir sezonun daha sürdürülebilir olduğunu gösterdi.

‘EMOJİLERLE ALKIŞLANDILAR’

İzleyici ilgisi ve tepkisi nasıldı?

Sezonun açılış tarihi 5 Kasım’dan bu yana 7 ayda toplam 550’yi aşkın sanatçı ile işbirliği yaparak 250 içerik ürettik. Bu içerikler 35 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı. YouTube kanalımızdan yayımlanan ilk gösterimlerimizde izleyici etkinliği seyrederken canlı sohbet imkânı bulurken biz de izleyicilerin anlık tepkilerini görmek için fırsat yakaladık. İstikrarlı ve aynı kalitede ürettiğimiz içeriklerimiz sayesinde fiziki sezonlarımızda sahip olduğumuz sadık izleyici kitlesi çevrimiçi sezonumuzda da oluştu. Konseri dinlerken bis isteyen, bizi ve sanatçılarımızı dakikalarca emojilerle alkışlayan, fikirleriyle ve eleştirileriyle kendini bu sezona ait hisseden tüm seyircilerimize bu vesileyle teşekkür ediyorum.

GENÇ TİYATROCULARA SAHNE...



Okuma provalarının yayımlanması gibi ilginç ve çok fazla şahit olmadığımız etkinlikler de yapıldı. Sezonun program ve etkinliklerinden memnun kaldınız mı?

İş Sanat’ın artık gelenekselleşen şiir ve hikâye dinletilerinin yanı sıra bu sezona İş Sanat Okuma Tiyatrosu ve Provadan İzle gibi yeni etkinliklerimizi de hayata geçirdik. Bu etkinliklerle genç tiyatro sanatçılarına da sahnemizde yer verme imkânı yarattık. Amacımız pandeminin zorlu şartlarında ülkemizin sanatçıları ve yaratıcı sektör emekçileri ile dayanışma içinde olurken, kültür sanat hayatından uzak kalan sanatseverlere de umut olma fikriyle yola çıktığımız 21. sezonumuz her anlamda unutulmaz bir sezon oldu.

Gelecek sezon hakkında şimdiden nasıl bir planlama var aklınızda? Yine çevrimiçi etkinlikler olacak mı, yoksa fiziksele dönüş planı var mı?

Her ne kadar dopdolu bir salonda seyircilerimizle birlikte yan yana konser izlemeyi özlediysek de dijitalde de üretim yapmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki sezon için ise fiziki ve hibrit olmak üzere birkaç senaryo üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.