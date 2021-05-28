İşbaşaran'dan AA'nın haberine tepki gösteren Altınok'a sert yanıt: Peker'e polisleri tahsis eden sensin

28 Mayıs 2021 Cuma, 23:29

AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e verilen korumanın belgelerine ilişkin "Resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

AKP eski Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran da, Peker'e verilen koruma tartışması üzerinden Altınok'a sert bir dille yanıt verdi. İşbaşaran, "Sedat Peker‘e Istanbul Emniyet müdürü olarak koruma polisleri tahsis eden sensin" ifadelerini kullandı.

İşbaşaran şu ifadeleri kullandı:

"Sedat Peker‘e Istanbul Emniyet müdürü olarak koruma polisleri tahsis eden sensin. Anadolu Ajansına ‘Benim adımı neden yazıyorsunuz’ diyeceğine, sana ‘Sedat Peker’e polis koruma memuru ver’ talimatını veren kim?"

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İşbaşaran, 2014 yılında "Twitter’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı polis merkezinden çıkışında bir grubun protestosuyla karşılaşmış, daha sonra ifadesinin alınması için adliyeye götürülürken de başka bir grubun saldırısına uğramıştı.

İşbaşaran, Peker'in saldırıyı üstlendiği bu açıklamasına Twitter hesabından yanıt vererek, "Sen benim muhatabım değilsin ama videoda adım geçtiği için bir iki şey yazmak istedim" demişti.