İşçi, 30 Haziran’da bitecek olan kısa çalışma ödeneğinde desteğin devam etmesini istiyor
DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, ücretsiz izin uygulamasına son verilmesi gerektiğini açıkladı ve “Bu dönemde ödenmeyen emeklilik primleri ya devlet ya da işveren tarafından karşılanmalı” dedi.
Hükümet salgın kısıtlamalarını birer birer kaldırırken bu dönemde uygulanan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ile işten atma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasında da süre 30 Haziran’da doluyor. İşveren de işçi de KÇÖ’nün yıl sonuna kadar devam etmesini istiyor.
İşçi tarafı hiçbir koşul aranmadan, herkesin yararlanabileceği bir uygulama yapılmasını isterken ücretsiz izin uygulamasının ise hemen sona erdirilmesini talep ediyor.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi bitti” açıklamasına kadar kısa çalışma desteğinin devam ettirilmesi gerektiğini, en azından yıl sonuna kadar uzatılmasını istediklerini açıkladı. Kısa çalışma ödeneğinin hiçbir şarta tabi tutulmadan, alınma şartları kolaylaştırılarak devam etmesi gerektiğini belirten Serdaroğlu, ayrıca miktarın da en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini vurguladı.
PRİM KAYBI KARŞILANMALI
Bu dönemde işçilerin emeklilik prim ödemelerinin dondurulduğunu da hatırlatan Serdaroğlu, “İktidar aradan 1.5 yıl geçmesine karşın ödenmeyen emeklilik primlerinin kim tarafından karşılanacağı konusunda açıklama yapmıyor. Ya devlet ya da işveren tarafından bu kayıpların mutlaka karşılanması gerekiyor” diye konuştu.
İşten çıkarma yasağının yanlış uygulandığını belirten Serdaroğlu, Kod 29 ve benzeri yollarla binlerce işçinin işten atıldığını söyledi. Ücretsiz izin uygulamasının da keyfi şekilde uygulandığını ekleyen Serdaroğlu, “İşverenler bunu işçiye ceza vermek, sendikalaşmayı engellemek için ‘silah’ olarak kullanıyor. Ücretsiz izin uygulamasına hemen son verilmeli” dedi.
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