Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ne zaman yatırılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu.

DHA
04 Mayıs 2021 Salı, 13:12
Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ne zaman yatırılacak?
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Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.






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