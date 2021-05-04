Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ne zaman yatırılacak?

04 Mayıs 2021 Salı, 13:12

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.















