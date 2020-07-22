İşçi AKP’ye güvenmiyor

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Hükümet, gelen tepkiler üzerine bir kez daha kıdem tazminatında sistem değişikliğini rafa kaldırmak zorunda kaldı. Türk-İş de, değişikliğin “şimdilik” gündemden kalktığını belirterek mücadele araçlarının her kullanıma hazır şekilde korunmasını istedi.

İktidara geldiği günden bu yana işçilerin en önemli güvencesi kıdem tazminatını “fon”lu sisteme dönüştürmek isteyen AKP hükümeti, her seferinde yoğun tepki ile karşılaşıyor. Bu kez de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kıdem tazminatında değişiklik için bastırdı. Ancak sendikalar ve muhafeletin tepkisi üzerine değişiklik bir kez daha rafa kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, artan tepkiler üzerine partisinin merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısında, tarafların görüşü alınarak bir kez daha uzlaşma aranmasını istedi. Konunun yeni yasama döneminin başlayacağı ekim ayından sonra yeniden değerlendirilmesi benimsendi. Ancak bu konuda uzlaşma sağlanmasının çok zor olması nedeniyle düzenlemenin ekim ayından sonra da gündeme gelmesi zor görünüyor.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Kıdem tazminatı değişikliğine karşı sert tepki gösteren ve yoğun bir mücadele yürüten Türk-İş de gelinen durum hakkında bağlı sendikalarını bilgilendirdi. Türk-İş’ten sendikalara, bölge ve il temsilciliklerine gönderilen yazıda, “Konfederasyonumuzun olası kıdem tazminatı düzenlemesine karşı sürdürdüğü faaliyet ve verdiği mücadeleler olumlu sonuçlanmış olup, konu -şimdilik- gündemden kalkmış gözükmektedir” denildi. Bu süreçte sendikaların verdiği mücadeleye teşekkür edilen yazıda, “Mücadele sürecinde tarafınıza gönderilen broşür, el ilanı ve bez afişleri, gerekli olması durumunda tekrar kullanılabilmeleri amacıyla uygun yer ve koşullarda muhafaza etmenizi rica eder çalışmalarınızda başarılar dileriz” denildi.