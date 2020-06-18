İşçi emeklilik kuyruğunda

18 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Kıdem tazminatında değişikliğin hak kaybına neden olacağını düşünen işçiler, emekli olmak için harekete geçti. İşçiler emekliliğe hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için SGK’ye dilekçe vermeye başladı.

Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, 20-30 yıl madenlerde yeraltında çalışan işçilerin tek güvencesinin kıdem tazminatı olduğunu, telaşa kapılan işçilerin emekliliğe yöneldiklerini söyledi. Yeşil, “Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir. Bugüne kadar kimseye vermedik, vermeyeceğiz” dedi.

Emekçinin kıdemde değişikliğe karşı olduğunun altını çizen Yeşil, “Türk-İş Başkanımız da görüşlerimizi dile getirdi. İşçiler kıdemde değişikliğe karşı” dedi. Yeşil, işyerlerini de ziyaret ederek işçileri kıdem tazminatı gelişmeleri hakkında bilgilendiriyor. Salgın zamanlarında kıdem tazminatının yeniden gündeme getirilmesinin düşündürücü olduğunu dile getiren Yeşil, salgın nedeniyle toplu eylem yapılamadığına dikkat çekti.

YENİ KARAR GEREKMEZ

Yeşil, şunları söyledi: “84 yıllık kazanımımız olan kıdem tazminatı konusu kırmızı çizgimizdir. Üç dönemdir TÜRK-İŞ genel kurullarında kıdem tazminatı konusunun genel grev nedeni olduğu karar altına alındı. Yeni bir karara gerek yok. Kıdem tazminatımız, genel grev sebebidir. Hükümetin, bu süreçte işçi arkadaşlarımızın tek kazanımı olan kıdem tazminatına el uzatmasına izin vermeyeceğiz.

Kıdem tazminatı oğlumuzun damatlığı, kızımızın gelinliği, geleceğimiz ve bizim kefen paramızdır. Son kalemizdir. Korumak için yapılması gereken ne varsa yapacağız.”