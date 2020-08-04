İşçi önderi Mustafa Tozkoparan yaşamını yitirdi
Türkiye işçi sınıfının önce isimlerinden Mustafa Tozkoparan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Kısa süre önce beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan işçi önderi Mustafa Tozkoparan bu sabah yaşamını yitirdi.
1964 doğumlu Mustafa Tozkoparan, sosyalizm mücadelesinden de hayatı boyunca kopmamıştı.
Uzun yıllar Sarkuysan fabrikasında çalışmış olan Tozkoparan, burada Birleşik Metal-İş Sendikası’nın da (BMİS) işyeri temsilciliğini yapmıştı.
Tozkoparan'ın ölümü üzerine BMİS'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Candan bir dostu, arkadaşımız
Mustafa TOZKOPARAN‘ı kaybettik..
SARKUYSAN işyerinde uzun yıllar temsilcilik ve baştemsilcilik yapan, Emek mücadelesinde hep ön saflarda yer alan kardeşimize Allah’tan rahmet, Ailesi, yol arkadaşları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."
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