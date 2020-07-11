İşçilere ikramiye ödemesinin yapılacağı tarihler belli oldu

Cumhurbaşkanlığı kararına göre ikramiye ödemesinin ilk taksiti 27 Temmuz'da yapılacak. İkramiyenin ikinci taksiti ise 14 Aralık'ta ödenecek.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2020 Cumartesi, 02:31
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Kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, “2020 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısının 27/7/2020, diğer yarısının 14.12.2020 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.


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