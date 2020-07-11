İşçilere ikramiye ödemesinin yapılacağı tarihler belli oldu

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 02:31

Kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, “2020 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısının 27/7/2020, diğer yarısının 14.12.2020 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.