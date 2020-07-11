İşçilere ikramiye ödemesinin yapılacağı tarihler belli oldu
Cumhurbaşkanlığı kararına göre ikramiye ödemesinin ilk taksiti 27 Temmuz'da yapılacak. İkramiyenin ikinci taksiti ise 14 Aralık'ta ödenecek.
Kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, “2020 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısının 27/7/2020, diğer yarısının 14.12.2020 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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