İşçilere polis engeli sonrası AKP'li Zengin'in sözleri yine gündemde
Hakları için yaptıkları yürüyüş eylemi polis müdahalesiyle engellenmesi sonrası akıllara AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in geçtiğimiz hafta gündem olan sözleri geldi.
Sendika üyesi oldukları için işten atılan veya ücretsiz izne çıkarılan Systemair HSK, Özer Elektrik ve Baldur fabrikaları işçileri, DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ile birlikte Gebze’den Ankara’ya doğru yürüyüş başlatmak istedi, ancak polis yürüyüşe engel oldu.
Polis, aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu 70'e yakın kişiyi gözaltına alırken akıllara geçtiğimiz hafta AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'in "Polislerin işçileri tartaklamasını anlamıyorum" şeklindeki sözleri geldi.
Gebze'de kaydediler sözkonusu görüntüler üzerine sosyalist partilerin yöneticileri, sosyal medya hesapları üzerinden Özlem Zengin'e "ne düşündüğünü" sordu.
SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, "Polisimiz hak arayan işçileri tartaklamasini anlamiyorum diyen AKP grup baskanvekili Özlem Zengin ne diyorsunuz. Bugün işten atılan metal işçileri gözaltına alındı.Eylemi salgın nedeniyle yasaklatanlar bu içiçeliğe siz ne diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Emekçi Hareket Partisi Sözcüsü Özge Akman da "Haklarını aradıkları için bu sonuca çok şaşırdıklarını sanmıyoruz. Ülkede hak arayana yapılan muamele bu. Ama Özlem Zengin bu şoku nasıl atlatır onu bilemiyoruz..." diye yazdı.
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