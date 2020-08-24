İşçileri Covid-19'a yakalanan Ardahan Belediyesi'ne kısıtlama getirildi

Ardahan Belediyesi'ndeki bazı işçilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle belediyeye girişlerde kısıtlama getirildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2020 Pazartesi, 20:18
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Ardahan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında yapılan testler sonucunda bazı çalışanların testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çalışanlar ve vatandaşların sağlığı için belediye girişlerine sınırlandırma getirildiği ifade edilen açıklamada, "Üzülerek belirtiyoruz ki belediyemizdeki bazı personellerimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için acil durum ve zorunlu iş görüşmeleri dışında ziyaretlere kısıtlama getirilmiştir. Anlayışınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz" denildi.


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