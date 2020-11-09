İşçinin gözü Meclis’te
25 yaş altı ve 50 yaş üstünü ilgilendiren maddeler bu hafta genel kurul gündeminde.
TBMM Genel Kurul, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile Covid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını içeren yasa teklifinin görüşmelerini sürdürecek.
Bu hafta, geçen hafta ötelenen 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların “kıdem tazminatını engelleyebilecek ve esnek çalışma koşulunun devamını öngören” maddeler genel kurul gündemine gelecek.
Genel kurul, yarın saat 15.00’te toplanarak, “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” üzerindeki görüşmelerini sürdürecek. Geçen haftaki görüşmelerde teklifin ilk 20 maddesi kabul edilmişti.
Teklifle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak. Çiftçilerin Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırılabilecek.
Belirli süreli iş sözleşmesi, işçinin 25 yaşını doldurmamış veya 50 ve daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması kaydıyla, mevcut koşullar aranmadan yazılı yapılabilecek. Bu madde nedeniyle sendikalar ve işçilerin gözü kulağı da bu haftaki TBMM Genel Kurulu’nda olacak.
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