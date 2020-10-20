İşgalden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi
Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi.
Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği belirtildi. Bakanlık Zengilan’da Azerbaycan bayrağının dalgalandırılması ile ilgili görüntüleri paylaştı.
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