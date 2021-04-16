IŞİD yöneticisi, Ankara'da 'bazanın içinde' yakalandı
Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonda, IŞİD'in yönetici pozisyonunda görev yaptığı belirlenen S.K., evde bir bazanın içinde yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubelerince oluşturulan özel ekip, IŞİD içerisinde çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösteren kişilerin tespitine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Ankara'da yaşayan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişinin IŞİD ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, IŞİD'in Suriye'nin Cezire bölgesinde hakim olduğu yıllarda en yetkili 3 isminden biri olan ve terör örgütünün propaganda görüntülerinde ön planda yer alan S.K., saklandığı baza içerisinde yakalandı. S.K.'nin bazanın içinden çıkartıldığı sırada ağladığı görüldü. Evde yapılan aramada, 18 bin 300 dolar ve 24 bin TL paraya el konuldu.
S.K. ile birlikte 2014-2016 yılları arasında Sincar bölgesinde çatışmalara katılan ve hava saldırısında yaralandığı belirlenen R.C. ve bir kişi daha yakalandı. 3 şüpheli ifadeleri için TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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