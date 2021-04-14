İstanbul'da yakalanan isim IŞİD'in 'Savunma Sistemleri Emiri' çıktı
İstanbul’da IŞİD yanlısı gruplara yapılan operasyonda yakalananlar arasında örgütün 'Savunma Sistemleri Emiri'nin de olduğu öğrenildi.
Irak ve Suriye gibi çatışmalı bölgelerle irtibatlı IŞİD yanlısı grupların izini süren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, gece saatlerinde yeni bir çalışma gerçekleştirmiş, kent genelinde on farklı ilçesinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
11 kişinin yakalandığı operasyonda IŞİD'in sözde Savunma Sistemleri Emiri Halid İ.D. de yakalandı. Ayrıca yakalananlar arasında ülkesinde kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Tacikistan uyruklu Soleh S. adlı bir şüpheli de bulunuyor.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin TEM Şubedeki sorguları sürüyor.
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