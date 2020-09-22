IŞİD'in 'uyuyan hücre'sine operasyon
Adana’da terör örgütü IŞİD'in 'uyuyan hücresi'nde yer aldığı belirlenen yabancın uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonda zanlılar gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü IŞİD soruşturması kapsamında Suriye uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD yönelik operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskında yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yakalanan şüphelilerin, Suriye’de IŞİD adına savaşçı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye’ye gelip 'uyuyan hücre' durumuna geldikleri öğrenildi.
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