İSİG Meclisi açıkladı: Eylül ayında en az 177 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

04 Ekim 2020 Pazar, 17:33

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Eylül ayı iş cinayetleri raporunu Kadıköy’de bulunan Süreyya Operası önünde açıkladı. İSİG Meclisi adına açıklama yapan İnşaat-İş Örgütlenme Sorumlusu Anıl Deniz Gider, her sene en az 2 bin işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini, 2020 yılının ilk 9 ayında en az 1493 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Eylül ayı raporuna göre hayatını kaybeden 177 isçiden 6’sı çocuk, 7’si kadın, 3’ü Suriyeli ve 2’si Afganistanlı olmak üzere 5’i göçmen ve 4’ü sendikalı işçiydi.

En çok ölüm sebebi 46 işçi ölümüyle koronavirüs olarak kayıtlara geçti. Diğer sebepler ise 38 işçi trafik/servis kazası, 25 işçi ezilme/göçük, 20 işçi kalp krizi ve 11 işçi yüksekten düşme olarak belirtildi.

DEVLET COVİD-19’U İŞ KAZASI OLARAK GÖRMÜYOR



11 Mart 2020 tarihinden itibaren salgın sonucu onlarca işçinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Anıl Deniz Gider, “Şu ana kadar kısıtlı bilgilerimizle tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 274 işçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bugüne kadar salgından ölenlerin büyük bir çoğunluğunun işçi sınıfından olduğu gerçeği tüm çıplaklığı ile ortadadır. Türkiye, tarihin en büyük işçi kırımı ile karşı karşıyadır” dedi. Bu süreçte patronların fabrikalarda geceli gündüzlü kuralsız bir şekilde çalışmayı arttırdığını söyleyen Gider, “Devlet Covid-19’u iş kazası olarak görmeyen bir genelge çıkararak bu durumu daha da pekiştirmektedir” dedi.

COVİD-19 SAĞLIKÇILAR İÇİN MESLEK HASTALIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

İSİG Meclisinin taleplerini sıralayan Deniz Gider, koronavirüsün sağlıkçılar için meslek hastalığı, diğer iş kollarında çalışan işçiler için ise iş kazası olarak tanınması gerektiğini söyledi. İşyerlerinde yeterli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Gider, işten atmaların yasaklanması gerektiğini ve üretime ara veren işyerlerindeki işçilere 1168 TL değil tam ücret ödenmesini istedi. Gider, “İşçilere ücretsiz-yaygın testler yapılmalı, vakaların arttığı işyerlerinde üretime ara verilmelidir. Evden çalışan işçilerin çalışma saatleri düzenlenmeli ve iş için yaptıkları harcamalar karşılanmalıdır” dedi.