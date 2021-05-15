Işın Çelebi: “Fatih Terim ile devam etmek istiyoruz”

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 00:15

Galatasaray’da başkan adaylarından Işın Çelebi, Medyascope’a açıklamalarda bulundu. Işın Çelebi, kulübün borçları için kaynak yaratacaklarını söylerken Fatih Terim ile yolda devam etmek istedikleri ifade etti.

“ŞAMPİYON OLACĞAMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Süper Lig’de oynanacak son hafta karşılaşmaları sonrasında Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaşacağını söyleyen Işın Çelebi, "Hocamızla hem Beşiktaş maçından sonra hem de arife günü konuştum. Başarılar diledim. Gördüm ki Terim yönetimin morali çok yüksek. Ben Galatasaray’ın başarı ile sonuç almasını bekliyorum ve inanıyorum. Bu noktada geldiğimiz düzey bile Galatasaray için bence kötü bir şey değil. Bu anlamda ben Fatih Terim'in futbol takımını zor şartlarda iyi yönetmesini takdir ediyorum ve teşekkür ediyorum kendisine.” ifadelerini kullandı.

“HERHALDE HAZİRAN'DA SEÇİM OLUR”

Galatasaray’da iptal edilen seçimlerle ilgili ise Işın Çelebi şunları söyledi, “Biz müracaatımızı yaptık 7 Mayıs itibariyle. Bütün listelerimizi verdik, ıslak imzalarımızı verdik. Bütün Türkiye ayağa kalktı aday olmamız için. Ben bu kadar toplumsal harekete dönüşeceğini tahmin etmiyordum. 100 ıslak imza gerekiyordu, bütün Türkiye genelinde 170 ıslak imza toplandı. Bütün bunları Denetim Sicil Kurulu'na ve divana teslim ettik. Bütün bu tartışmalarda gördüğüm kadarıyla biz seçime hazırız. Bu anlamda seçimin iptal edilmiş olması konusunu tartışmak istemiyorum. Yönetim kurulunun yeniden tüzüğe göre seçim takvimi belirlemesi lazım. Biz listelerimizi verip kural ve tüzük hükümleri neyi gösteriyorsa onu yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 29 Mayıs iptal edildiğine göre herhâlde haziranda kongre olur.

“FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIRIM”

Adaylık süreci ile ilgili ise Işın Çelebi, “Ben zaten Galatasaray Spor Kulübü içinde yaşıyorum. Bütün sorunları yaşıyorum. Divan toplantılarını yakın takip ediyorum. Bu anlamda benim gözlememim birinci problem Galatasaray’ın birlik ve beraberlik ortamında olmaması, mahkemelik olma noktalarına gelmesi. Benim için temel görev barışı ve huzuru sağlamak. Bu anlamda üstüme düşen fedakarlıkları yapmaya hazırım. Bu problemi çözmemiz lazım. Galatasaray yeniden birlik ve beraber olmalı. Bölünmeden ve kavgalardan rahatsızım. Hoşgörüyü ve barışı sağlamak için Galatasaray camiası bir görev verirse fedakarlık yapmaya hazırım.” dedi.

“BANKALAR BİRLİĞİ ZİNCİRLERİNDEN GALATASARAY’I KURTARACAĞIZ”

Galatasaray’ın mali durumu ile ilgili ise Işın Çelebi şunları söyledi, “Bunu geçmişte de yaptık. Özhan bey bankadan haciz geldiğinde bunu çöz dedi. Bankayla oturduk ve altı ay müzakere ettik. 320 milyonluk hacizi 40 milyona, ana paraya indirdik. 2007 yılında olan bir mesele. 5 yıl vadeye yaydık. Stat açıldıktan sonra ödemeyi başlattık ve dedim ki, ‘faizi her altı ayda bir ödemeyeceğim.’ Yapamazsın dediler. Faizleri toplam olarak en son beşinci yılın altıncı ayı başlarken öderim dedim. Bunu yönetime sundum. Ben orada onu kabul etseydim 59 milyon dolar ödeyecektik. Dönem sonunda ödemeye ikna ettiğimiz için 51 milyon dolarla kapattık.

Parayı yönetmek bilgi ve akıl işi. Bizim uzmanlık alanımız para ve finansman yönetimi. Galatasaray’ın para işini çözeceğiz. Uzun dönem için uzun vadeli dünya piyasalarında ciddi bir likidite fazlası var. Körfez ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde bankalarla konuşmaya başladık. Üç bölüm halinde yaklaşık 300 milyon dolar bir kaynak temin edeceğiz. Galatasaray’ın Bankalar Birliği ile olan borcunu temizleyeceğiz. Çünkü Bankalar Birliği anlaşması bankaları koruyan bir anlaşma. Bu anlaşmayı yeniden müzakere etmemiz lazım, biz bu problemi çözeceğiz. Bankalar Birliği zincirlerinden Galatasaray’ı kurtaracağız.

“BÜYÜKÇEKMECE’DE SPOR AKADEMİSİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Işın Çelebi ayrıca, “Altyapıya gelince ayrı bir şirket gibi düşünüyorum. Kemerburgaz’da yapacağımız 6 tane saha A Takım’a ait olacak. Büyükçekmece’de 5 saha yapacağız ve 100 odalı, eğitim yapılan hem de orada yaşanan bir yapı kurmak istiyoruz. Bunu da planladık. Büyükçekmece’de spor akademisi düşünüyoruz. Türkiye’nin her yerinden çocukları getirmeyi istiyoruz. Altyapılardan yetişenlerin ağırlıkta olduğu yepyeni dinamik bir Galatasaray oluşturacağımızı düşünüyoruz.” dedi.