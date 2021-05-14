Galatasaray'da Onyekuru antrenmanı tamamlayamadı

14 Mayıs 2021 Cuma, 22:05

Galatasaray Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlayarak kampa girdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilirken, idman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Henry Onyekuru, sağ alt arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı. Onyekuru'nun Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda olup olmayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

23 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon sarı-kırmızılılarda çıktığı 14 maçta 5 gol atıp 4 de asist üreterek 9 gole doğrudan katkı sundu.