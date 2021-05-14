<p>Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor karşısındaki muhtemel 11'i</p>
1

Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor karşısındaki muhtemel 11'i

<p>Fernando Muslera</p>
2

Fernando Muslera

<p>DeAndre Yedlin</p>
3

DeAndre Yedlin

<p>Marcao</p>
4

Marcao

<p>Ryan Donk</p>
5

Ryan Donk

<p>Marcelo Saracchi</p>
6

Marcelo Saracchi

<p>Taylan Antalyalı</p>
7

Taylan Antalyalı

<p>Gedson Fernandes</p>
8

Gedson Fernandes

<p>Emre Akbaba</p>
9

Emre Akbaba

<p>Kerem Aktürkoğlu</p>
10

Kerem Aktürkoğlu

<p>Ryan Babel</p>
11

Ryan Babel

<p>Mostafa Mohammed&nbsp;</p>
12

Mostafa Mohammed 

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